Лавров встретился в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии

25 авг. 17:48

В четверг, 25 августа, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты комплексного урегулирования в Сирии, включая продвижение ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН.

"Особое внимание было уделено тематике деятельности межсирийского Конституционного комитета, сформированного по решению участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году. При этом была подтверждена важность продолжения ритмичного и результативного диалога на этой переговорной площадке", - сказано в заявлении.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства и спецпредставитель генсека ООН рассмотрели задачи по содействию нормализации социально-экономической ситуации в Сирии. "В этом контексте отмечена необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации, политизации и предварительных условий на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - поведали в МИД РФ.

Помимо этого, была отмечена востребованность активизации международных усилий в целях реализации проектов раннего восстановления объектов базовой социальной инфраструктуры САР в соответствии с положениями резолюции 2642 СБ ООН.