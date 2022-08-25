Таджикистан вернул ограничения по COVID-19 на границе

25 авг. 17:44

Таджикистан возвращает коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах.

"По прибытии всем необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19 ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят)", - сообщили в Агентстве гражданской авиации Таджикистана, пишет РИА Новости.

Меры возобновлены в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в других государствах.

"На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

В Таджикистане, согласно официальным данным министерства здравоохранения и социальной защиты страны, с февраля 2022 года не зафиксировано ни одного случая коронавируса.