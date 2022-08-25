Что узнал азербайджанский коммунальщик на Лачинской дороге

Мухтар Шарифов, работающий в сфере азербайджанского ЖКХ, побывал в Лачинском районе в составе группы сотрудников ведомств, которые готовят инфраструктуру района к передаче под юрисдикцию Азербайджана. Коммунальщик, оказавшийся талантливым рассказчиком и интервьюером, поделился увиденным и услышанным с читателями портала Caliber, а "Вестник Кавказа", учитывая интерес к вопросу о скором возвращении города Лачин, а также сел Забух и Сус под контроль Баку, делится этой историей со своими читателями.

Армянские переселенцы, многие из которых приехали на азербайджанские земли с Ближнего Востока, должны покинуть их к концу лета. До этих пор азербайджанцы могут приезжать в Лачин, Забух и Сус только в сопровождении российских миротворцев, временно размещенных на этих территориях. На основании приобретенного в поездке опыта Мухтар Шарифов пришел к выводу, что посредники на местах на самом деле необходимы, если речь идет о политико-дипломатическом пути решения остающихся вопросов, а о не грубой силе.

"В Лачинский коридор мы въехали из Шуши. На посту у выезда из города-крепости нас поджидали миротворцы, в сопровождении которых мы и продолжили наш путь. Не доезжая до самого Лачина наша группа заехала на базу РМК [российского миротворческого контингента], чтобы обсудить с офицерским составом некоторые детали поездки. Надо сказать, живут военнослужащие из РФ по-армейски скромно, но чисто и с уютом. Россияне щедро отпотчевали нас чаем марки "Азерчай", а также выпечкой, купленной в местном ларьке у армян неподалеку. В целом, миротворцы дружелюбно настроены к представителям Азербайджана и охотно откликаются на наши просьбы. Про себя отметил довольно неоднородный этнический состав контингента – здесь и русские, и буряты, и якуты, и выходцы с Северного Кавказа – этакое армейское выражение мультикультурности современной России. При этом было отрадно, что представители нашей страны держатся здесь с достоинством и уверенностью хозяев земли, пусть и временно находящейся в ответственности РМК", - пишет Шарифов.

Российские миротворцы и азербайджанские специалисты решали, как обеспечить тушение лесных и иных пожаров, начавшихся в результате поджогов. "Последние армянские жители Лачинского района покинут его к 1 сентября. Недельная заминка, вероятнее всего, связана с остающимися организационными вопросами по передаче функционирующей на этих территориях инфраструктуры. Другое дело, что за это время покидающие Лачинский район нелегальные мигранты почти наверняка попытаются растащить все, что могут, демонтировав санузлы и разобрав и без того потрепанные временем дома до последнего кирпичика. Впрочем, к действительно важным объектам, представляющим ценность для Азербайджана, их не подпускают", - рассказывает азербайджанский коммунальщик.

Он обратил внимание на то, что после въезда в Лачинский коридор автомобиль с армянскими госномерами стал "подрезать" их внедорожник. Оказалось, там еще курсирует оперативный автотранспорт армянских спецслужб, пассажиры которого фиксируют видеорегистратором все проезжающие машины с азербайджанскими номерами, собирая "оперативную информацию".

Сам город Лачин пока живет в 1992 году: все строения, жилые дома, административные здания, магазины – старые и обветшалые. Ничего нового армянские переселенцы не построили. При осмотре городской инфраструктуры Шарифов столкнулся с армянином средних лет и угостил его сигаретой. Увидев надпись на пачке на азербайджанском языке, тот заговорил на хорошем русском: "Азербайджанское Sobranie я еще не курил. Не думал, что придется попробовать их при таких обстоятельствах: вы приходите, а мы уходим". На вопрос о том, как можно считать родиной землю, где поджигают дома и леса, а за 30 лет ничего не построено, собеседник заметил: "Вы нас с собой не сравнивайте. У Азербайджана есть нефть, газ и сильные союзники, а у нас ничего нет. Мы деревья срубаем, чтобы потом продать их или самим отапливаться. Сегодня русские есть, завтра – нет. Что нашим людям делать? К тому же, дома сжигают не все, это только в Агавно (Забух – ред.) ливанские жгут. Но им-то заплатят все равно. В Лачине не жгут. Я не сжигал".

Говоря о миллиардах долларах, направленных диаспорой, армянин задался риторическим вопросом: "А что, я их видел что ли? Они там (кивая в сторону Армении) остались, до нас ничего не дошло. Сейчас говорят – мы вам 250 тысяч драмов дали на переезд. А чтобы один грузовик нанять нужно 300-350 тысяч, все цены взвинтили. Разве на одном грузовике можно увезти все свое имущество? Да и куда ехать? Нас нигде не ждут".

...Разговор прервал стоявший неподалеку местный житель. Поняв по разговору, что собеседник соседа - азербайджанец, он начал выкрикивать на армянском что-то явно нелестное в его адрес. "Странно, но вместо негатива и агрессии, у меня это вызвало лишь усмешку. Невольно подумалось, как же легко быть снисходительным, когда представляешь страну-победителя", - пишет Шарифов.

Из Лачина его команда отправилась в село Сус - проверять состояние тамошней инфраструктуры, которую пока обслуживают армяне. По словам одного из них, представившегося Серопом из Аскерана, жизнь в Карабахе все эти годы была непростой – "было ощущение, что сидишь на пороховой бочке. В 2020-ом году она рванула". "Я обратил внимание на то, что в разговоре со мной Сероп употреблял только азербайджанские названия населенных пунктов - не "Бердзор", а Лачин, не "Агавно", а Забух и, наконец, не "арцах", а Карабах. Причем, делал это явно не для того, чтобы нам понравиться – видимо, многие карабахские армяне так и не отвыкли от азербайджанских названий. Сероп посетовал, что придется возвращаться в Аскеран, где практически нет никакой работы", - рассказывает Шарифов.

На его вопрос, что же мешает армянам принять гражданство Азербайджана, ведь здесь работы много – вернувшаяся под контроль Баку часть Карабаха сегодня представляет собой сплошную стройку, Сероп ответил: "…У нас у каждого кто-то из семьи или знакомых погиб или был ранен в двух войнах. Сложно будет, очень сложно… Не знаю, время покажет. А дорогу [в объезд Лачина] вы неплохую построили. Никто не ожидал, что все произойдет так быстро, а власти нам никогда не говорили, что надо будет отсюда уходить".

На обратной дороге азербайджанские коммунальщики заметили огромные площади выжженной земли. Уничтожают не только огнем, но и вырубкой. Спиленные деревья грецкого ореха аккуратно укладывают по краю дороги – ценная ведь древесина, можно продать. Вдоль дороги можно увидеть и самих немногочисленных армянских "дровосеков", теперь разбиравших дома. Покидая Лачин, Шарифов не мог избавиться от чувства опустошенности из-за увиденной картины тридцати потерянных лет: "Я не сильно сочувствую уезжающим армянам – в конце концов, они нарушили законы Вселенной, попытавшись построить свое счастье на чужом горе, на слезах и крови наших детей. А эти законы, в отличие от законов международного права, работают безотказно. Дашнаки и реваншисты никуда не делись, их пропаганда сделала и продолжает делать свое дело. Но мир не черно-белый, и сквозь пелену ослабившей свою хватку дашнакской идеологии, ненависти и обиды на нелегкую судьбу, многие карабахские армяне все же начинают различать очертания новой реальности".