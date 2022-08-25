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Болгария выступает против запрета на выдачу россиянам виз

Болгария выступает против запрета на выдачу россиянам виз

Болгария согласна на приостановку соглашения между РФ и ЕС об упрошенной выдаче виз, однако выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, сообщили в МИД страны.

"Болгария поддерживает предложение чешского председательства в Совете стран ЕС приостановить действие соглашения (между ЕС и Россией) об упрощении выдачи виз российским гражданам, но не поддерживает полный запрет", - заявил и.о. замглавы МИД Болгарии Костадин Коджабашев, его слова с брифинга приводит издание Sofia Globe.

Запрет на выдачу россиянам шенгенских виз поддерживают Эстония, Литва, Латвия, Финляндия резко сокращает число выдаваемых россиянам виз.

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