Болгария выступает против запрета на выдачу россиянам виз

25 авг. 17:32

Болгария согласна на приостановку соглашения между РФ и ЕС об упрошенной выдаче виз, однако выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, сообщили в МИД страны.

"Болгария поддерживает предложение чешского председательства в Совете стран ЕС приостановить действие соглашения (между ЕС и Россией) об упрощении выдачи виз российским гражданам, но не поддерживает полный запрет", - заявил и.о. замглавы МИД Болгарии Костадин Коджабашев, его слова с брифинга приводит издание Sofia Globe.

Запрет на выдачу россиянам шенгенских виз поддерживают Эстония, Литва, Латвия, Финляндия резко сокращает число выдаваемых россиянам виз.