Деятели культуры и политики России поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения

26 авг. 0:00

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. В беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" деятели культуры и политики России поздравили Мехрибан Алиеву с этим праздничным событием.

Актриса, народная артистка РФ Наталья Селезнева прежде всего попросила передать Мехрибан Алиевой "самые горячие поздравления и пожелания, чтобы все, что она задумает, уже было бы исполнено". "Я считаю ее выдающейся женщиной, очень красивой, стильной и ухоженной, с потрясающим вкусом. Когда Мехрибан Алиева вышла вместе с президентом на недавнем концерте в честь 80-летия со дня рождения гениального Муслима Магомаева, она была невероятно красивой. Я думаю, она превосходит всех европейских и американских женщин-политиков в стиле, потому что ее отличает сочетание элегантности и скромности", - сказала она.

"Я отношусь к ней великолепно. Каждый раз ее вспоминаю как женщину с очень большим достоинством, умом, умеющую себя подать и достойно представить свою страну. Она остается чрезвычайно молодой – это надо же так уметь выглядеть! Мехрибан Алиева – женщина, перед которой можно преклоняться, брать с нее пример, уважать и даже гордиться. Российские актрисы, женщины искусства всегда ею восхищались и будут восхищаться. Поэтому хочется пожелать ей всего самого доброго. Дай Бог, чтобы все у нее было в жизни так, как она этого заслуживает. Я думаю, так и будет", - выразила уверенность Наталья Селезнева.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в свою очередь, отметила, что Мехрибан Алиева – это известный политик и видный общественный деятель. "Мехрибан Алиева очень много сделала для укрепления культурных связей и продвижения социальных и спортивных проектов между Российской Федерацией и Азербайджаном. Я была свидетелем того, как открывался на ВДНХ после реконструкции павильон "Азербайджан", слушала выступление Мехрибан Арифовны и, конечно, была поражена, насколько тонко и глубоко она понимает и разбирается в вопросах социальной сферы. Ее заслуги в реализации совместных проектов Российской Федерации и Азербайджанской Республики несомненны", - подчеркнула она.

"В условиях современных реалий очень важно, что Мехрибан Арифовна активно выступает за сохранение традиционных семейных ценностей и многообразия культур, а также в защиту института детства и традиционной семьи. Безусловно, это те фундаментальные ценности, которые очень близки многонациональным народам России и Азербайджана. Я сама не раз бывала в Азербайджане и особо хотела бы отметить, насколько бережное в республике отношение к русскому языку, в каком хорошем состоянии находятся учреждения культуры, образования и социальной сферы, и в этом, безусловно, есть и значительная роль Мехрибан Алиевой", - сообщила Лилия Гумерова.

"Пользуясь случаем, я хотела бы передать искренние слова поздравления и пожелать, конечно же, крепкого здоровья, успехов в ее благородном деле и выразить искреннюю надежду, что те совместные гуманитарные проекты, которые есть между нашими государствами, обязательно получат свое продолжение и будут прирастать новыми идеями. Неслучайно видная роль Мехрибан Алиевой отмечена Орденом Дружбы Российской Федерации, который ей вручил лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - резюмировала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский подчеркнул, что Мехрибан Алиева во многом руководит диалогом культур двух стран. "Мехрибан Алиева возглавляет очень многие гуманитарные проекты, и в последние годы азербайджанско-российский культурный диалог проходит не только под ее патронатом, но и благодаря ее неравнодушному и вдохновенному участию в этом процессе. Она сама человек глубоко культурный и знает лично многих российских деятелей культуры, поэтому речь идет не только о поддержке институций с ее стороны, но и о замечательных и важных для культурного диалога человеческих и дружеских связях", - пояснил он.

"Это и существенные для нас отношения и регулярные связи Азербайджана с театром "Геликон-Опера", который развился из выпускного курса ГИТИСа. Мы дорожим теми проектами, которые получают поддержку Фонда Гейдара Алиева, и, конечно же, понимаем, кому в этом случае мы благодарны. Поэтому желаем Мехрибан Алиевой здоровья и всегда оставаться невероятно красивой женщиной. Ее пример подчеркивает и доказывает, что внешняя красота является отражением красоты внутренней", - сказал ректор Российского института театрального искусства.

"Могу добавить, что диалог культур позволяет странам не только дружить, но и вместе преодолевать все сложности, которые нам встречаются по пути. Слава Богу, российско-азербайджанские отношения ничто не омрачает. И за это тоже отдельное спасибо Мехрибан Алиевой", - заключил Григорий Заславский.