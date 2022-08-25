Коронавирус с начала года убил более 1 миллиона человек

25 авг. 17:16

В мире с начала 2022 года от COVID-19 умерли более миллиона человек, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В этом году мы преодолели трагический рубеж в 1 миллион зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Мы не можем сказать, что учимся жить с COVID-19, когда только в этом году от COVID-19 умерли 1 миллион человек, когда у нас есть все инструменты, необходимые для предотвращения этих смертей", - заявил он на пресс-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса выросло на 35%, за семь дней в мире умерли порядка 15 тыс пациентов с COVID-19.