Котенок забежал в госрезиденцию в Киргизии перед встречей Мишустина и Пашиняна (ВИДЕО)

25 авг. 16:46

Необычный инцидент произошел в Чолпон-Ате (Киргизия) сегодня перед началом встречи председателя правительства России Михаила Мишустина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк".

Сообщается, что рыжий котенок забежал в здание перед самой встречей Мишустина и Пашиняна и фактически "сорвал работу правительственного пула" - все внимание журналистов обратилось на него.

"Куда ты пошел на двусторонку, иди лучше на фотографирование", - посоветовал зверьку один из представителей прессы.

Ранее сегодня в Чолпон-Ате прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.