В Узбекистане будут защищать право собственности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности.
Согласно документу, с 1 сентября будут отменены порядки, требования и ограничения, предусматривающие прямое и косвенное ограничение права владения, пользования и распоряжения частной собственностью, препятствующие полному внедрению принципов рыночной экономики в имущественные отношения.
В частности, указ охватывает сферы пользования правом на земельные участки, реализации имущественных прав на жилое помещение, пользования зданиями и сооружениями, транспортными средствами, принадлежащими физическим и юрлицам на основе права собственности, а также корпоративных отношений.
Кроме того, будут расширены масштабы применения правовых институтов в законодательстве и юридической практике в защите неприкосновенности права собственности.
С 1 января 2023 года компенсируются ущербы и убытки, которые причинены физическим и юридическим лицам.