В Узбекистане будут защищать право собственности

25 авг. 16:17

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о мерах по защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности.

Согласно документу, с 1 сентября будут отменены порядки, требования и ограничения, предусматривающие прямое и косвенное ограничение права владения, пользования и распоряжения частной собственностью, препятствующие полному внедрению принципов рыночной экономики в имущественные отношения.

В частности, указ охватывает сферы пользования правом на земельные участки, реализации имущественных прав на жилое помещение, пользования зданиями и сооружениями, транспортными средствами, принадлежащими физическим и юрлицам на основе права собственности, а также корпоративных отношений.

Кроме того, будут расширены масштабы применения правовых институтов в законодательстве и юридической практике в защите неприкосновенности права собственности.

С 1 января 2023 года компенсируются ущербы и убытки, которые причинены физическим и юридическим лицам.