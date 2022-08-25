Ставрополье предупредили о чрезвычайной пожароопасности

25 авг. 16:13

Экстренное предупреждение было объявлено в Ставропольском крае из-за прогнозируемой чрезвычайной пожароопасности.

"До конца суток 25 августа и в течение суток 26 августа в восточной части и юго-западных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - сообщается на сайте краевого главка МЧС.

Уточняется, что на территории Арзгирского, Буденновского, Левокумского, Нефтекумского, Курского, Георгиевского, Кировского, Степновского, Советского и Минераловодского округов могут произойти низовые пожары (кустарники, сухая трава) на площади не более семи гектаров.