Глава МАГАТЭ: мы близки к соглашению по восстановлению сделки по иранской ядерной программе

25 авг. 16:10

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценивают как благоприятную ситуацию, которая складывается для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы переживали менее оптимистичные моменты. Я полагаю, мы близки (к соглашению). Все технические аспекты более или менее решены. Это вопрос политической воли, политических решений", - заявил он в интервью телеканалу France 24.

Гросси пояснил, что об остановке работы по политическим причинам речи не идет - МАГАТЭ должно довести работу до конца, причем для этого необходимо работать с Ираном "в манере кооперации".

Глава агентства добавил, что остающиеся сомнения, связанные в том числе со следами обогащенного урана, нуждаются в серьезном обсуждении.