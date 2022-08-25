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Глава МАГАТЭ: мы близки к соглашению по восстановлению сделки по иранской ядерной программе

Глава МАГАТЭ: мы близки к соглашению по восстановлению сделки по иранской ядерной программе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценивают как благоприятную ситуацию, которая складывается для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы переживали менее оптимистичные моменты. Я полагаю, мы близки (к соглашению). Все технические аспекты более или менее решены. Это вопрос политической воли, политических решений", - заявил он в интервью телеканалу France 24.

Гросси пояснил, что об остановке работы по политическим причинам речи не идет - МАГАТЭ должно довести работу до конца, причем для этого необходимо работать с Ираном "в манере кооперации".

Глава агентства добавил, что остающиеся сомнения, связанные в том числе со следами обогащенного урана, нуждаются в серьезном обсуждении.

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