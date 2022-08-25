В Баку удивились заявлению Блинкена о назначении главного советника по переговорам на Кавказе

25 авг. 15:51

Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филиппа Рикера главным советником по переговорам на Кавказе.

Она заявила, что заявление госсекретаря США, в котором демонстрируется подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе, вызывает удивление. Абдуллаева напомнила, что официальная позиция Баку по Минской группе неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне.

"Попытки "реанимировать" фактически нефункционирующую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - добавила она.

Абдуллаева подчеркнула, что мировое сообщество должно понимать, что "увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом нисколько не служит нормализации".