Опрос показал, сколько россиян готовы купить автомобиль в Казахстане

25 авг. 15:50

Почти три четверти жителей России готовы купить машину в Казахстане, если покупка обещает выгоды. Такие результаты дал опрос, проведенный автоклассифайдом Drom.ru среди 10,8 тыс автомобилистов из разных регионов РФ.

"Подавляющее большинство опрошенных (70%) ответили положительно, 19%, напротив, не согласны на такой шаг. 11% участников опроса затруднились с ответом", - говорится в сообщении.

Жители Урала больше других готовы к такому приобретению: пригнать авто из Казахстана готовы более 80% опрошенных из Челябинской и Свердловской областей. В Москве могли бы пойти на такое 69% респондентов, в Сибири - более 73%.

В числе причин, которые могли бы заставить их передумать, участники опроса назвали отсутствие гарантии на ввезенные из Казахстана автомобили.