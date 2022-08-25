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Военные учения США в Грузии - неудивительный сюрприз для России

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Военные учения США в Грузии - неудивительный сюрприз для России

Если не получается экономически, то надо хотя бы через военные методы попытаться настроить Грузию против России. Такова логика американцев, упорно ищущих способы открыть "второй фронт" против России и максимально отвлечь ее ресурсы от Украины.

Начиная с февраля Госдепартамент США критикует Грузию за то, что она не присоединяются к санкциям против России. Американский Минфин даже внес Тбилиси в "черный список" стран, помогающих России обойти ограничения, где также находится Армения.

В начале апреля грузинское правительство четко сформулировало свою позицию. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, Тбилиси исходит из "национальных интересов народа". Он дал понять, что к таким решениям следует подходить "с большей ответственностью", при этом "политика Тбилиси ориентирована на мир и стабильность". Отдельные политики позволили себе более громкие формулировки. Мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что его страна не подключится к войне против России. За свою независимость Грузия уже поплатилась, но не руками США, а Европы: Брюссель отказался дать республике статус-кандидата в члены ЕС.

Отказ от ввода санкций против России в полной мере оправдывает себя. Грузинский экспорт работает, в Грузию на фоне закрытия Европы хлынул огромный туристический поток из РФ. Только в предыдущем месяце Грузия получила $476 млн от туризма. Доходы за июль оказались на 20% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года. Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии сообщал, что товарооборот Грузии и России с начала 2022 года увеличился на 40% по сравнению с минувшим годом. Он составил $1,2 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%,.

Несмотря на провал санкционной политики, США сохраняют тесные политические контакты с Грузией. Вашингтон рассматривает Грузию в качестве сферы своих геополитических интересов. Для закрепления такого статуса Соединенные Штаты проводят время от времени военные учения. Совместные маневры "Достойный партнер" пройдут в Грузии уже шестой раз с 2015 года. На первый взгляд, ничего нового нет, не считая того, что помимо стран Восточной Европы, Великобритании, ФРГ и Норвегии в них впервые поучаствуют Япония и Швеция. Однако сейчас контекст крайне напряженный.

Любые действия стран на постсоветском пространстве тщательно наблюдаются, как из Вашингтона, так и из Москвы. Нейтралитет для Запада часто равен поддержке Москвы, а Россия посчитала бы "вторым фронтом", если бы какая-то из стран СНГ заняла антироссийскую позицию. Если экономически Грузия "не предала" Россию, то в военным смысле ее учения со странами НАТО едва ли радуют Кремль. Ведь любые такие маневры вражеских сил (США и НАТО) требуют ответа и отвлекают военные ресурсы России, необходимые на Украине.

Цель проведения военных учений – "повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря". Точная дата начала маневров не называется. Минобороны Грузии неделей ранее сообщило, что в республику из ФРГ уже начала прибывать военная техника США, которая будет участвовать в учениях.

Очевидно, что участие Грузии в военных учениях – вещь добровольная. США явно не будут возражать лишний раз вызвать раздражение Кремля и продемонстрировать силу вблизи российских границ. В Тбилиси к маневрам относятся как к ежегодной акции. Причина участия Грузия связана с событиями более ранними – 2008 года. Пока Южная Осетия и Абхазия находятся не под грузинским контролем, Тбилиси будет пытаться укрепить свои военные возможности. При этом нынешнее правительство Гарибашвили далеко от безрассудных действий Саакашвили и пытается не терять переговорные нити в контактах с могучим соседом Россией.

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