Экс-футболист "Ахмата": бояться в Чечне нечего, Кадыров все держит в порядке

25 авг. 15:35

Бывший игрок грозненского "Ахмата и сборной Болгарии Благой Георгиев поделился воспоминаниями о жизни в Чечне.

Болгарин выступал за грозненцев с 2009 по 2012 год, тогда команда называлась "Терек".

По словам Георгиева, к жизни в Чечне и к людям с автоматами на улицах Грозного привык быстро. "А чего бояться, когда там Рамзан Кадыров, ха-ха? Он все держит в порядке", - цитирует его Sports.ru.

Также он был безумно удивлен красоте республики. "Там у меня много друзей. В Чечне я увидел очень верных мужиков, которые всегда держат слово", - подчеркнул экс-футболист.