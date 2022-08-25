Жителям и гостям Железноводска предлагают продлить лето лимонадным фестивалем

25 авг. 15:28

Лимонадный фестиваль под названием "Продлевай лето" состоится в Железноводске, такое сообщение распространила мэрия города-курорта.

Всех жителей и туристов, не желающих прощаться с летом, зовут 4 сентября на Курортное озеро 30"Ка".

Детей угостят бесплатным лимонадом. А самой яркой фишкой фестиваля будет прямой радиоэфир: выездная студия на открытом воздухе будет открыта у сторожевой башни "Сердце Железноводска".

Принять участие в прямом эфире смогут тысячи зрителей, пришедших на озеро и фестиваль.