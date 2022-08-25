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Житель Махачкалы задержан за нанесение побоев блогеру Тамаеву

Житель Махачкалы задержан за нанесение побоев блогеру Тамаеву

Полиция задержала жителя Махачкалы, который нанес побои известному блогеру Асхабу Тамаеву, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Ранее 21-летний Тамаев образовал пробку в городе из-за неправильно припаркованной машины, тем самым возмутил горожан. Во время словесной перепалки 28-летний мужчина ударил Асхаба по лицу.

"Полицейские доставили подозреваемого в отдел для разбирательств", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время собран материал для принятия процессуального решения.

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