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Абхазия готова к дальнейшей интеграции с Россией

Абхазия готова к дальнейшей интеграции с Россией

Абхазия заинтересована в прочном союзе и дальнейшей интеграции с Россией, заявил президент республики Аслан Бжания.

"В случае такой перспективы, как союзное государство [с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться с этому союзу], мы с удовольствием поддержали бы эту идею", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Бжания обратил внимание на то, что идея союзного государства близка народу Абхазии и соответствует национальным интересам республики.

"Мы совершенно четко понимаем, что <...> нам нужен прочный союз с РФ", - подчеркнул он.

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