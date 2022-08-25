Глава Минэнерго Казахстана прокомментировал возможные поставки нефти через Азербайджан

25 авг. 15:10

Власти Казахстана рассматривают возможность отгрузки через Азербайджан только планируемых избыточных объемов нефти, заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в ближайшие два года предполагается нарастить добычу нефти за счет расширения уже действующих крупных месторождений, а также поиска и запуска новых небольших месторождений, в общей сложности прогнозируется рост с нынешних (в этом году план 85,7 млн т) до 103 млн т или даже 107 млн т нефти, которую надо будет как-то поставлять, поэтому и встает вопрос об альтернативных маршрутах.

Акчулаков уточнил, что речь идет о маршруте в сторону Китая по существующему нефтепроводу, мощности которого пока используются не на 100%, а также маршрутах через Каспийское море, где партнерами Казахстана могут выступать Азербайджан и Иран. "Вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан - это вопрос технический. И вопрос стоит не о каких-то огромных объемах, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться", - приводит слова министра МИА "Казинформ".

Глава ведомства подчеркнул, что приоритетом для Казахстана по-прежнему выступает устойчивая и бесперебойная работа Каспийского трубопроводного консорциума, пока это самый рентабельный маршрут для отгрузки казахстанской нефти.