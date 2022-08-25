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Глава Минэнерго Казахстана прокомментировал возможные поставки нефти через Азербайджан

Глава Минэнерго Казахстана прокомментировал возможные поставки нефти через Азербайджан

Власти Казахстана рассматривают возможность отгрузки через Азербайджан только планируемых избыточных объемов нефти, заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в ближайшие два года предполагается нарастить добычу нефти за счет расширения уже действующих крупных месторождений, а также поиска и запуска новых небольших месторождений, в общей сложности прогнозируется рост с нынешних (в этом году план 85,7 млн т) до 103 млн т или даже 107 млн т нефти, которую надо будет как-то поставлять, поэтому и встает вопрос об альтернативных маршрутах.

Акчулаков уточнил, что речь идет о маршруте в сторону Китая по существующему нефтепроводу, мощности которого пока используются не на 100%, а также маршрутах через Каспийское море, где партнерами Казахстана могут выступать Азербайджан и Иран. "Вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан - это вопрос технический. И вопрос стоит не о каких-то огромных объемах, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться", - приводит слова министра МИА "Казинформ".

Глава ведомства подчеркнул, что приоритетом для Казахстана по-прежнему выступает устойчивая и бесперебойная работа Каспийского трубопроводного консорциума, пока это самый рентабельный маршрут для отгрузки казахстанской нефти.

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