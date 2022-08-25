МИД Армении ответило на ноту посольства РФ

25 авг. 14:58

МИД Армении ответило на ноту посольства России в Армении, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян. Содержание ноты не раскрывается.

"Содержание ноты составляет часть внутренней дипломатической переписки, поэтому мы не считаем ее публикацию правильной", - сказал он NEWS.am.

Ранее сообщалось, что посольство России в Ереване 17 августа направило ноту протеста в МИД Армении из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву на территории ТЦ "Сурмалу" в Ереване.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что российская сторона рассматривает это как провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. "Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии", - обращает внимание российское внешнеполитическое ведомство.