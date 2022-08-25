Иранец арестован за незаконный выезд из Армении

25 авг. 14:53

Армянская служба нацбезопасности арестовала гражданина Ирана за попытку незаконного выезда в ИРИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что иранец в обход КПП "Мегри", преодолев инженерно-технические препятствия Погрануправления ФСБ РФ в Армении, без соответствующих документов попытался покинуть Армению, но был задержан российскими пограничниками и передан сотрудникам СНБ Армении.

По факту в следственном департаменте Службы нацбезопасности возбуждено уголовное дело. В настоящее время иранец находится под стражей.