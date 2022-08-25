Россия - лидер общего зачета АрМИ-2022

25 авг. 14:42

В общем зачете Армейских международных игр на сегодняшний день лидирует Россия, второе место занимает Узбекистан, третье - Беларусь. Об этом рассказал в ходе брифинга главный судья АрМИ-2022 генерал-полковник Александр Ленцов.

По его словам, накануне завершились конкурсы "Морской десант", "Уверенный прием", "Десантный взвод", "Стальная магистраль", "Открытая вода", "Полевая кухня".

"Копилку российской сборной золотыми наградами пополнила команда морской пехоты на конкурсе "Морской десант", который проходил в г. Балтийск. Второе место в этом турнире завоевали венесуэльцы, а третье - военнослужащие Ирана", - пояснил Ленцов.

Российские военнослужащие стали лучшими и в сложнейшем конкурсе "Десантный взвод", прошедшем в жарком Алжире. Представители Венесуэлы заняли второе место, Ирана - третье.

Еще одно "золото" Россия завоевала на конкурсе понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" в Муроме. Обладатель второго места - Беларусь - отстала от победителя всего на две секунды.

Победитель конкурса "Стальная магистраль", который проводился на белорусском полигоне Лесище, пока не известен: после двух этапов команды России и Беларуси набрали равное количество баллов, но временной показатель у белорусских военных оказался чуть лучше, так что, скорее всего, выиграют именно они.

На конкурсе "Уверенный прием" в Минске Россия разделила третье место с Вьетнамом. Лучшими стали военные Беларуси, вторыми - представители Узбекистана, третье место поделили команды России и Вьетнама, набрав по 100 баллов каждая.

В конкурсе "Полевая кухня", который проходил в Узбекистане на полигоне Фориш, российские военные повара заняли второе место, уступив хозяевам. Третьими стали команды Вьетнама и Беларуси.