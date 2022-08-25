В освобожденных районах Азербайджана продолжается реализация мер по инженерному обеспечению

25 авг. 14:34

Выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в ходе уточнений, проведенных в Кельбаджарском и Лачинском районах, продолжается, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в целях обеспечения работы подразделений, дислоцированных в труднопроходимых местах, инженерные войска совместно с другими госструктурами проложили свыше 62 км новых путей снабжения.

Подчеркивается, что надлежащие меры по инженерному обеспечению на освобожденных территориях и господствующих высотах выполняются с профессионализмом.