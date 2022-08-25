Синоптик сказал, когда в Москву придет осенняя погода

25 авг. 14:29

Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Также день знаний отметился дождями и промозглым северным ветром.

Тишковец отметил также, что уже 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до плюс 24 - 29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18 - 23.

"С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10-15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки", - цитирует собеседника РИА Новости.