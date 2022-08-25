Что обещает седьмая "Ночь кино" в Москве

В этом году конец лета в Москве, как никогда ранее, подходит для "Ночи кино": днем температура воздуха превышает 30 градусов, а под вечер опускается до вполне комфортных значений. Сеть кинотеатров Москино дает возможность отдохнуть телом и душой, прогулявшись по вечерней Москве и увидеть на больших экранах любимые фильмы. Ежегодную общегородскую акцию Москино проведет уже в седьмой раз 27 августа, в День российского кино. В эту ночь в московских кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях можно будет увидеть лучшие образцы зарубежного и отечественного кинематографа.

"Ночь кино" откроет киноконцерт в кинотеатре "Художественный", приуроченный к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова "Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается", где прозвучат песни из его фильмов в исполнении Юлии Пересильд, Александра Олешко, Полины Лазаревой, Светланы Немоляевой, Марины Зудиной, Агли Шиловской.

Также поклонники творчества Эльдара Рязанова смогут увидеть его фильмы с пленки 35 мм в нестандартных для кинопоказа местах. В музее-заповеднике "Коломенское" покажут "Невероятные приключения итальянцев в России"; в Зоологическом музее МГУ - "Гараж". Чучело бегемота, облокотившись на которое в фильме спал персонаж Рязанова, и большая рыба, постоянно ездившая взад-вперед в кадре, в свое время были взяты для съемок именно в Зоологическом музее МГУ. Их и сейчас можно увидеть в экспозиции. В автомузее "Автомобили мира" на территории завода "Кристалл" будет демонстрироваться, конечно, "Берегись автомобиля".

В кинотеатрах "Иллюзион", "Космос" и "Салют", киноклубе "Эльдар" и Российской государственной библиотеке покажут "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники", "Девушка без адреса", "Человек ниоткуда". Организаторы говорят, что в рязановских картинах в полной мере отразилось, как менялась Москва на протяжении нескольких десятилетий, оставаясь при этом самой собой. Ретроспектива самых "московских" фильмов режиссера даст возможность увидеть совершенно разную Москву, ощутить неповторимую атмосферу ее улиц и переулков, скверов и площадей, вспомнить любимые места своего детства и юности.

В "Космосе" пройдет премьера проекта "Город Музыки", авторы которого записали сэмплы из звуков Москвы и создали на их основе музыку города. Получился документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов и композиторов. В фильме приняли участие 20 артистов и музыкальных групп разных жанров и направлений: Therr Maitz, Zoloto, Sirotkin, LRK Trio, Everthe8, "Хадн Дадн" и многие другие. Специально для фильма они исполнили свою музыку live в эффектных московских локациях.

"Марафон сериалов" от ТНТ представит первые серии новых сезонов сериалов "Нина" и "Реальные пацаны", второй сезон драмы о взрослении подростков в лихие девяностые "Мир! Дружба! Жвачка!", второй сезон ситкома про айтишников в условиях русской глубинки "Жуки" и первый сезон истории о том, как отец пытается наладить отношения с дочерью при помощи социальных сетей "Контакт". Перед показами зрителей ждут встречи с авторами, создателями и участниками проектов. Для детей подготовили специальную анимационную программу памяти художника-мультипликатора Леонида Щварцмана.

В кинотеатрах "Искра", "Сатурн", "Тула" "Космос", в Третьяковской галерее на Крымском валу, а также в летних кинотеатрах "Сокольники" и "Фили" будет представлена эксклюзивная программа "Открытые границы". В нее вошли не только ленты, участвовавшие в конкурсных программах различных кинофестивалей, но жанровые и авторские картины последних лет из разных уголков мира. Фильмы из Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама стали у себя на родине лидерами кинопроката. Показы будут сопровождаться вступительными лекциями киноведов, критиков и журналистов.

В рамках программы "Не пропустите" в кинотеатре "Спутник" пройдет спецпоказ документального фильма "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС". В 1961-1968 годах Юрия Гагарина снимали больше, чем любую мировую звезду. Все эти годы он провел под вспышками фотоаппаратов сотен информационных агентств, а самая большая коллекция гагаринских фотографий находится в ТАСС. Зрители не только впервые увидят редчайшие снимки Гагарина из исторического фотоархива ТАСС, но и узнают историю их создания.

Документальная программа "Познавая белый свет" представит ленты об уникальной природе регионов России. Показы пройдут в кинотеатрах "Салют", "Вымпел", "Тула", музее Победы.

"Марафон короткого метра" познакомит гостей акции с лучшими короткометражными фильмами из программы кинофестиваля Moscow Shorts. Показы пройдут в кинотеатрах "Музеон" и "Салют". В "Салюте" зрители увидят программу "Первый сеанс" - сборник короткометражных работ студентов московских киношкол. Московские кинотеатры, парки, культурные центры и библиотеки покажут программу Министерства культуры России и Фонда кино, куда вошли два самых популярных российских фильма года - "Чемпион мира" Алексея Сидорова и "Пара из будущего" Алексея Нужного.

На все мероприятия вход бесплатный по предварительной регистрации.