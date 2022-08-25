Казахстан победил в конкурсе "Воин мира" на АрМИ-2022

25 авг. 14:19

Военные Казахстана стали победителями в интеллектуально-профессиональном состязании "Воин мира", которое состоялось в рамках международных Армейских игр в Армении.

Ранее Казахстан занял первые места в конкурсах Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".

Казахстанской команде удалось опередить своих соперников из Армении, Беларуси и России по итогам заключительного этапа "Ратник". Военнослужащие одержали победу в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, а рядовой Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании. Кроме того, были успешно выполнены упражнения по огневой подготовке.

Победа на данном этапе позволила Казахстану подняться на высшую ступень пьедестала конкурса. Второе место в общекомандном зачете заняла России, замкнула тройку Беларусь.