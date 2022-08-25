Никол Пашинян вновь выбрал Брюссель для встречи с Ильхамом Алиевым

Четвертая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Уточняется, что переговоры состоятся в Брюсселе, передает Sputnik Армения.

Напомним, в конце июля председатель постоянной комиссии армянского парламента по международным отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что Ереван и Баку ведут переговоры по организации встречи лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. В свою очередь Шарль Мишель несколько дней назад сообщил, что Пашинян и Алиев проведут новую встречу в Брюсселе, не уточнив при этом дату.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, брюссельский формат армяно-азербайджанских переговоров пока что не зарекомендовал себя как эффективный.

"Честно говоря, я не вижу большого позитива с последней брюссельской встречи, которая была в мае. Скорее, имел место негатив, дошло до локальных военных столкновений в Карабахе. Это доказывает, что посредничество Европейского союза пока оказывается неэффективным", - прежде всего сказал он.

"Пока мы не увидели ни какого-то внятного документа, предложенного Европейским союзом по всеобъемлющему урегулированию, ни какой-то дорожной карты движения к мирному договору. По сути, в мае у лидеров Азербайджана и Армении была встреча ради встречи, организованная Брюсселем исключительно в пику Москве, по принципу "мы тоже можем играть ключевую роль в урегулировании". Но отсутствие России на переговорах приводит только к появлению у Пашиняна надежд на реванш", - сообщил Алексей Фененко.

"По этой причине и от четвертой встречи не стоит ожидать каких-то достижений и договоренностей. Стоит ожидать только усиления криков в Евросоюзе о том, что они вытесняют Россию с Южного Кавказа. Стоит ожидать подъема волны в Армении идеи сотрудничества с Евросоюзом и НАТО как альтернативы России, и роста уверенности Никола Пашиняна в том, что за ним стоит Европейский союз", - подчеркнул политолог.

"Чтобы на встречах в Брюсселе появился конструктив, нужно сделать две вещи. Во-первых, объяснить, почему не получалось добиться каких-то подвижек в прошлые встречи. Во-вторых, провести работу над ошибками, исправить то, что именно не получалось. Пока от Европейского союза как от посредника (причем ведущая роль в этой инициативе принадлежит Франции) мы не увидели ни того, ни другого", - заключил Алексей Фененко.