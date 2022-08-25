Расследование дела экс-главы КНБ завершено в Казахстане

25 авг. 13:44

В Казахстане завершено расследование уголовного дела в отношении прежнего руководства Комитета национальной безопасности - экс-главы ведомства Карима Масимова, а также его замов Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и должностных лиц Акипова Д. М., Бекмурат Н. К.

Масимову и Садыкулову вменяются ч.1 ст.175 (государственная измена), ч.3 ст.179 (насильственный захват власти) и п.3 ч.4 ст.362 (превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Даулет Ергожин обвиняется по ч.3 ст.179 (насильственный захват власти) и п.3 ч.4 ст.362 (превышение власти и должностных полномочий), Марат Осипов - по ч.3 ст.362 УК (превышение власти и должностных полномочий).

Акипов и Бекмурат проходят по ч.1 ст.362 УК (превышение власти и должностных полномочий).

Сейчас подозреваемые ознакамливаются с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на время ознакомления до 6 октября текущего года, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября.