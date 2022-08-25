Дроздов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

25 авг. 13:38

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что награда присуждена телеведущему "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В документе также сказано, что Дроздов является председателем Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды "Живая планета".