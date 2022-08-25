Названы сроки открытия движения по альтернативной дороге в объезд Лачина

25 авг. 13:26

Движение по автомобильной дороге в объезд Лачина может быть открыто в течение следующей недели, заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

"Всего за 10 месяцев проложена альтернативная дорога в объезд Лачина, 22 км которой приходится на территорию Азербайджана, 10 км - Армении. 15 августа азербайджанская часть альтернативной дороги уже была готова", - сообщил он на презентации дорожной техники и транспортных средств, приобретенных для задействования в проектах дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Далее Мемедов отметил, что в связи с тем, что армянская сторона не завершила строительство 10 км, проходящих через ее территорию, азербайджанская сторона по просьбе проживающей в Карабахе армянской общины, также построила соединительную дорогу протяженностью 4,8 км, которая соединяется с новой дорогой.