Власти Туркменистана озвучили планы по увеличению добычи природного газа в Балканской области

25 авг. 13:23

К 2025 году добыча природного газа в основной для нефтегазовой отрасли Туркменистана Балканской области вырастет до 11 млрд кубометров в год, сообщил начальник Управления по анализу экономических рисков Агентства по защите от экономических рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Хангелди Гурбангелдиев.

По его словам, соответствующие задачи поставлены перед топливно-энергетическим комплексом страны в долгосрочных программах социально-экономического развития Туркменистана.

Параллельно с увеличением добычи природного газа планируется нарастить получение газового конденсата в Балканской области до 10,5 млн т.

Кроме того, к 2025 году в регионе предполагается увеличить производство автомобильного бензина на 29%, дизельного топлива на 20,4%, а смазочных масел - в три раза.

Уточняется, что эти планы должны быть реализованы за счет внедрения передовых технологий.