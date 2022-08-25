Резервисты начали тушить пожар в Боржоми

25 авг. 13:15

Резервисты Национальной гвардии Сил обороны Грузии начали тушить лесные пожары ущелье Боржоми.

Как сообщает министерства обороны Грузии, резервисты переброшены к селу Ацкури. "В координации с пожарными-спасателями они выполняют разные задачи, в том числе сдерживание очагов возгорания, а также патрулирование и мониторинг периметра", - пишет Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что лесной пожар вспыхнул 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся более пяти суток.