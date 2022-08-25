Рабочий погиб во время испытаний на казахстанском месторождении

25 авг. 12:46

Человек погиб во время плановых пневматических испытаний на месторождении Тенгиз в Атырауской области, об этом пишут казахстанские СМИ.

ЧП случилось накануне в вахтовом поселке Оркен, передает ATPress.kz.

Погибшему рабочему, уроженцу Атырау, было 50 лет.

Компания-работодатель Infradel Projects заявила, что сотрудничает с госорганами и прокуратурой, которые расследуют трагедию.

"Что касается сотрудника, то мы тесно общаемся с его семьей. Вчера ночью в срочном порядке тело доставили родственникам. Мы готовы выплатить компенсацию семье данного работника", - заявил ее представитель.

Кроме того, компания обязалась организовать похороны.