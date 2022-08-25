Бжания: Абхазия готова глубже интегрироваться с Россией

25 авг. 12:40

Абхазия заинтересована в прочном союзе и дальнейшей интеграции с Россией, - заявил сегодня президент республики Аслан Бжания.

"В случае такой перспективы, как союзное государство с участием России, Белоруссии и других стран, желающих присоединиться с этому союзу, мы с удовольствием поддержали бы эту идею", - сказал глава республики, передает ТАСС.

Идея союзного государства близка народу Абхазии и она соответствует национальным интересам республики, отметил Бжания.

"Мы совершенно четко понимаем, что ...нам нужен прочный союз с Россией, и после того как она, я в этом уверен, успешно завершит специальную военную операцию на территории Украины, будет совершенно иная реальность. Я думаю, для всех будет очевидно, имею в виду руководство и народ России, кто является настоящими союзниками, кто в это тяжелое время был по-настоящему рядом с народом и руководством России", - добавил глава Абхазии.