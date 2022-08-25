"Москино" заменит американское кино азиатским

25 авг. 12:37

Гендиректор сети кинотеатров "Москино" Наталья Мокрицкая сообщила о замене западных фильмов азиатскими.

"Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", - цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что нужно восстанавливать контакты с крупнейшими азиатскими студиями, так как им есть, что предложить зрителям. В качестве примера Мокрицкая привела южнокорейскую картину 2020 года "Паразты", получившую несколько "Оскаров".