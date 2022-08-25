Центр Тбилиси останутся без воды на сутки

25 авг. 12:34

Часть жителей центрального района Мтацминда в Тбилиси останется без воды на сутки, информирует водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP), уточняя, что это связано с ремонтными работами на проспекте Меликишвили.

Уточняется, что из-за переключения водопровода на новую сеть воду отключат с 10:00 пятницы 26 августа по 10:00 27 августа. "Отключение коснется жителей проспекта Меликишвили, улиц Родени, Гамбашидзе, Боцвадзе, Хорава, Лапиашвили, Чиаурели, Николадзе, Шио Мгвимели и Шарашидзе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подача воды будет приостановлена части улиц Медеи Джугели, Татишвили, Тархнишвили, Джанашиа и Шанидзе.