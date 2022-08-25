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Манижа исполнит казачьи песни на фестивале на Кубани

Манижа исполнит казачьи песни на фестивале на Кубани

Певица Манижа станет хедлайнером традиционной казачьей культуры "Александровская крепость". Фестиваль пройдет осенью в городе Усть-Лабинск Краснодарского края,

"Манижа станет хедлайнером фестиваля. Певица работает в направлениях "фолк" и "этно", более того - она открыта к различным культурам, не боится экспериментов, обладает незаурядными вокальными данными. Все это близко к философии нашего фестиваля, цель которого - популяризация казачьей культуры. Манижа споет песню из местного казачьего фольклора", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Напомним, что в 2021 году Манижа представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с русскоязычной композицией.

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