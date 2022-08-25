Грузинского бизнесмена заподозрили в неуплате налогов

25 авг. 12:15

Бизнесмена в Грузии привлекли к уголовной ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственной службы министерства финансов страны.

Было установлено, что обвиняемый, руководивший одной из компаний, во избежание уплаты крупной суммы налогов систематически неправильно декларировал свои доходы, тем самым нарушая налоговое законодательство.

Отмечается, что государственный бюджет потерял 1 051 446 лари. Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы.