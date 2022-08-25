Туроператоры Италии несут колоссальные потери без российских туристов

25 авг. 12:15

Отсутствие российских туристов уже обернулось многомиллионными потерями для туристических операторов юга Италии, - рассказал коммерческий директор крупной компании Suditaliahotels Саверио Презутти.

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 млн евро, сейчас он находится в пределах 120 тыс", - поведал Презутти, передает РИА Новости.

Новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах.

Падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам.

"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран, хотя пытаемся привлекать и голландцев, и финнов", - отметил собеседник агентства. Напомним, в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн российских туристов, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро. По подсчетам гостиничной ассоциации Federalberghi, в этом году только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 млн евро.