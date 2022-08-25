РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Туроператоры Италии несут колоссальные потери без российских туристов

Туроператоры Италии несут колоссальные потери без российских туристов

Отсутствие российских туристов уже обернулось многомиллионными потерями для туристических операторов юга Италии, - рассказал коммерческий директор крупной компании Suditaliahotels Саверио Презутти.

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял 8 млн евро, сейчас он находится в пределах 120 тыс", - поведал Презутти, передает РИА Новости.

Новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах.

Падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам.

"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран, хотя пытаемся привлекать и голландцев, и финнов", - отметил собеседник агентства. Напомним, в 2019 году в Италии побывали 1,7 млн российских туристов, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро. По подсчетам гостиничной ассоциации Federalberghi, в этом году только Рим из-за отсутствия россиян потеряет около 150 млн евро.

1205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version