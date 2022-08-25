Что дал Грузии отказ от антироссийских санкций?

После введения Западом многочисленных санкций против России из-за специальной военной операции на Украине с февраля нынешнего года остальные страны, в том числе и соседи РФ, оказались перед выбором - присоединиться к ограничениям либо занять иную, более независимую позицию.

Власти Грузии сделали этот выбор очень быстро: уже 25 февраля, на следующий день после начала СВО, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство изучило антироссийские санкции, введенные рядом государств, и не намерено участвовать в них. При этом политик подчеркнул, что такое решение принято с учетом национальных интересов Грузии, и заверил, что в дальнейшем Тбилиси, выстраивая отношения с Москвой, будет действовать исключительно исходя из них же. На протяжении весны и лета эту позицию подтверждали неоднократно другие представители грузинских руководящих кругов, в том числе председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе и генсек "Мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Сегодня, спустя ровно полгода после знакового заявления Гарибашвили, можно подвести итоги, насколько оправданной оказалась выбранная Грузией линия поведения.

Одним из ключевых показателей уровня взаимодействия между странами является товарооборот - и по этому показателю российско-грузинские экономические отношения явно прогрессируют. Как сообщила несколько дней назад Национальная служба статистики "Сакстат", товарооборот между странами в январе-июле текущего года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,2 млрд, правда, в основном за счет роста импорта из России - он увеличился на 60,4%, а рост экспорта в РФ составил 5,1%. В топ-3 импортируемых Грузией российских товаров вошли нефтепродукты, газ и пшеничная мука, причем Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. Грузия же больше всего поставляла в Россию ферросплавов, вина и других спиртных напитков.

Такой мощный рост товарооборота может быть связан с рядом факторов, рассказал "Вестнику Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе. "С одной стороны, в Грузию приехало много людей из России и из Украины. Соответственно, компании, которые закупают продукты и другие товары, увеличили поставки, спрос увеличился. С другой стороны, играет свою роль фактор инфляции - она сейчас в регионе достаточно высокая, так что целый ряд товаров на данном этапе выгодно покупать именно в России", - пояснил он.

Эксперт оценил сложившуюся ситуацию как здоровую, уточнив, что Тбилиси сумел отделить политику от экономики. "Известно, что Грузия голосовала на всех международных форумах, на Генассамблее ООН, в Совете Европы и в других структурах так, как голосовали ее западные партнеры. Однако в то же самое время правительство Грузии заявило категорически, что к экономическим санкциям против России страна не присоединится - так же, как и очень многие другие страны, в том числе Турция и Израиль. Причем правительство откровенно мотивировало свое решение тем, что это было бы сильным ударом по населению Грузии, а Россия ничего не почувствовала бы. И это действительно сработало, экономика отделилась от политики", - указал Петре Мамрадзе.

"К тому же, в России увидели, что мы полностью воздержались от агрессивной риторики против Москвы. Конечно, во всех выступлениях Тбилиси ратует за мир, за то, чтобы прекратилось кровопролитие, но агрессивных заявлений нет. А население, причем подавляющее большинство, возможно, около 90%, поддерживает миролюбивые инициативы правительства", - добавил руководитель Института стратегии управления.

Говоря о перспективах экономических отношений России и Грузии, он признал, что делать прогнозы здесь достаточно сложно из-за постоянно меняющейся ситуации. "Некоторые источники утверждают, что антироссийские санкции действуют, но их эффект начнет проявляться только поздней осенью или зимой, что не исключены рост безработицы, ухудшение материального состояния россиян, скачки инфляции. А если инфляция будет расти, то закупать товары различных направлений в России может стать невыгодно. В целом предсказать возможные изменения на основе имеющейся информации невозможно", - заключил эксперт.

Остается надеяться, что даже в нынешних стремительно меняющихся условиях Тбилиси продолжит действовать в интересах собственного народа и сохранит настрой на конструктивное взаимодействие с Россией.