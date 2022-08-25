Глава МЧС прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

25 авг. 12:03

Глава МЧС России Александр Куренков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области как тяжелую, но контролируемую.

"На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Далее Куренков отметил, что в настоящее время в регионе действуют семь очагов пожаров, два из них локализованы. "Хочу отметить, что тушение пожаров осложняют тяжелые погодные условия. Например, вчера температура воздуха была 35 градусов, из-за порывов ветра более пяти раз возникала угроза самых страшных верховых пожаров. Но благодаря применению авиации и работе наземной группировки сил и средств она была снята", - сообщил он, добавив, что группировка сил и средств работает слаженно.