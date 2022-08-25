Греческие F-16 преследовали турецкие боевые самолеты

25 авг. 11:54

Турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, накануне подверглись преследованию греческих истребителей F-16, - сообщил источник в Минобороны Турции.

"Самолет НАТО AWACS, выполнявший полеты над Эгейским морем, и два турецких истребителя, выполнявших учебно-тренировочную миссию Nexus Ace, были подвергнуты преследованиям со стороны греческих истребителей F-16 с радиолокационной блокировкой", - цитирует собеседника РИА Новости.

Турецкая сторона была вынуждена отреагировать необходимым образом, и только после этого греческие самолеты покинули регион, - добавил собеседник агентства.