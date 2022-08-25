В Крыму спасли 10 человек, уплывших в море на "банане"

25 авг. 11:38

Десять человек, в том числе пятеро детей были спасены сотрудниками регионального отряда "Крым-Спас". Туристов унесло в море на "банане" и прибило к дикому пляжу.

"Поступила информация, что три часа назад из Партенита вышли в море на водном аттракционе "банан" 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Отдыхающих прибило штормом к дикому пляжу на горе Аю-Даг. Дети и взрослые находятся на берегу пляжа, самостоятельно дойти не могут в связи с незнанием горно-лесной зоны. Связи с ними нет, так как телефоны остались на берегу. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации", - сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что на место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", которые обнаружили отдыхающих на диком пляже около мыса Монастырский. В медпомощи люди не нуждались.