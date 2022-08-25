Качеством работы ростовского транспорта возмущаются депутаты

25 авг. 11:38

Депутат донского парламента Евгений Федяев предложил главе администрации Ростова Алексею Логвиненко уволить директора департамента транспорта Вадима Шкабарню, поскольку поездки в общественном транспорте видятся ему "сущим адом".

Нынешним летом депутат перестал пользоваться служебным транспортом в пользу автобуса и познал все его "прелести": в самые жаркие дни температура в салоне автобуса доходит до +43 градусов из-за неработающих кондиционеров, а вечером вообще невозможно никуда уехать, потому что автобусы не выходят на линию, - передает 161.ru.

Федяев возмущен тем, что сам Шкабарня не ездит на автобусах и не может прочувствовать всех проблем общественного транспорта, хотя нового начальника департамента назначили три месяца назад и у него было время переломить плачевную ситуацию.

"Уважаемый Алексей Валентинович, за систематические нарушения в работе общественного транспорта и ненадлежащую реализацию предоставленных полномочий прошу рассмотреть вопрос о досрочном увольнении директора департамента транспорта города Ростова Вадима Николаевича Шкабарня", – обратился депутат к Логвиненко.