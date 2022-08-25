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Качеством работы ростовского транспорта возмущаются депутаты

Качеством работы ростовского транспорта возмущаются депутаты

Депутат донского парламента Евгений Федяев предложил главе администрации Ростова Алексею Логвиненко уволить директора департамента транспорта Вадима Шкабарню, поскольку поездки в общественном транспорте видятся ему "сущим адом".

Нынешним летом депутат перестал пользоваться служебным транспортом в пользу автобуса и познал все его "прелести": в самые жаркие дни температура в салоне автобуса доходит до +43 градусов из-за неработающих кондиционеров, а вечером вообще невозможно никуда уехать, потому что автобусы не выходят на линию, - передает 161.ru.

Федяев возмущен тем, что сам Шкабарня не ездит на автобусах и не может прочувствовать всех проблем общественного транспорта, хотя нового начальника департамента назначили три месяца назад и у него было время переломить плачевную ситуацию.

"Уважаемый Алексей Валентинович, за систематические нарушения в работе общественного транспорта и ненадлежащую реализацию предоставленных полномочий прошу рассмотреть вопрос о досрочном увольнении директора департамента транспорта города Ростова Вадима Николаевича Шкабарня", – обратился депутат к Логвиненко.

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