Нацбанк Казахстана открыл продажу коллекционных монет Tilashar

25 авг. 11:22

Интернет-магазин Нацбанка Казахстана на платформе kazcoins.nationalbank.kz начал продажи коллекционных монет Tilashar, изготовленных на Казахстанском монетном дворе.

Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге выпущены в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Они продолжают серию "Обряды, национальные игры Казахстана", - передает Sputnik Казахстан.

Тiлашар – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям.

На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне, расположен государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи Qazaqstan Respýblikasy • Republic of Kazakhstan, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет. На оборотной стороне (реверсе) монет изображены детские рисунки с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, а также год чеканки.

Монеты из серебра, мельхиора и нейзильбера имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, монеты из мельхиора - с применением технологии интерференционного радужного покрытия.