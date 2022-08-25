В России выявили почти 44 тыс случаев коронавируса

25 авг. 11:17

За минувшие сутки в России выявили 43 919 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 8 874, в Санкт-Петербурге - 4 423, в Подмосковье - 2 958. В Краснодарском крае - 1 288, в Ставропольском крае - 663, в Крыму - 418, в Дагестане - 185, в Кабардино-Балкарии - 166, в Адыгее - 60, в Карачаево-Черкесии - 56, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 27.

Общее число инфицированных в России достигло 19 265 521.

Госпитализированы за сутки 3 936 человек. Выздоровели 30 775 пациентов, за все время - 18 401 387.

Умерли за сутки 71 человек, с начала пандемии - 383 829.