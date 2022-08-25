Синоптик рассказал, как закончится лето в Москве

25 авг. 11:10

В последние выходные лета, 27–28 августа, столбики московских термометров будут подниматься до 24-29°C градусов, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик отметил, что в настоящее время погода в столице соответствует той, которая обычно бывает в середине лета. Кроме того, сохранится и высокое давление.

27–28 августа в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, ветер будет переменный, южный, юго-западный, 2–8 метров в секунду. Днем температура прогреется до +24-29°C. 29 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков т до 31 градуса тепла. 30 августа ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, предварительно, +24-29°C, передает "Москва 24".