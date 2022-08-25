Россия стала одним из лидеров по числу туристов в Стамбуле

25 авг. 11:06

Граждане РФ расположились на втором месте в списке прибывших в Стамбул путешественников, сообщает издание Anadolu.

По данным агентства, каждый третий отдыхающий в Турции побывал в этом городе. Больше всего туристов прибыло из Германии (142 077 человек). Далее идут Россия (133 218) и США (97 355). В списке лидеров также оказались Иран, Саудовская Аравия и Великобритания.

"Число иностранных туристов, посетивших турецкий мегаполис за первые семь месяцев текущего года, достигло 8 514 806 человек. Непосредственно в июле турпоток вырос на 56 процентов — до 1 759 506 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - пишет газета.

Отмечается, что в июле самолетом в Стамбул прибыло 1 730 679 туристов, а через море - 28 827.