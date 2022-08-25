КТК продолжит эксплуатацию единственного рабочего причала нефтетерминала

25 авг. 10:58

Водолазы провели обследование оборудования на третьем, единственном в настоящее время рабочем выносном причале (ВПУ-3) нефтяного терминала в Черном море, не обнаружив в нем неисправностей, - сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

"Благодаря эффективному взаимодействию КТК и грузоотправителей был сформирован временной промежуток между танкерными позициями в светлое время суток, что позволило осуществить водолазную интервенцию и обследовать танк плавучести ВПУ-3. По результатам обследования конструкция танка плавучести ВПУ-3 признана годной к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - говорится в сообщении КТК, передает РИА Новости.

Напомним, в понедельник КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) из-за обнаружения в них повреждений, в связи с чем снизил заявки грузоотправителей. КТК намерен провести замену оборудования из имеющегося в резерве, для этого проводит предквалификационный отбор организаций. Проверить ВПУ-3 на предмет неисправностей компания планировала до 26 августа.

Что качается ремонта выведенных из эксплуатации причалов, то компания готовится к его началу на ВПУ-1.