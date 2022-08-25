Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым

25 авг. 10:55

Пилот вертолета Ми-2, который накануне потерпел крушение в Ставропольском крае, обнаружен живым. "Один пилот обнаружен, с ним все хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Уточняется, что госпитализация пилоту не потребовалась.

Ранее сообщалось, что накануне вечером на территории Предгорного округа упал вертолет Ми-2. Погибших и пострадавших на месте происшествия не обнаружено. По словам главы муниципального округа Николай Бондаренко, упавший вертолет занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района. "Скорее всего, его перегоняли с точки на точку, потому что здесь данные мероприятия никто не заказывал", - приводил слова собеседника ТАСС. Согласно предварительной версии, Ми-2 мог упасть из-за неблагоприятных погодных условий. Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета.