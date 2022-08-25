Российские семьи предпочли зарубежью отдых на Кавказе

25 авг. 10:45

Этим летом российские семьи с детьми чаще всего ездили отдыхать в Сочи, Москву и Петербург, а также выбирали для себя отдых на Кавказе, - сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

Самым популярным авианаправлением для путешествий по понятным причинам стал Сочи. На город-курорт также приходится 35% "детского пассажиропотока". Серебро в рейтинге взяла Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург, - передает РИА Новости.

"Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составил 17 564 рубля, в Санкт-Петербург - 10 392, в Москву - 10 040", - уточнили в пресс-службе.

Впрочем, семейные поездки не ограничивались Сочи и двумя столицами – в фаворе у туристов оказались Махачкала, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск, а из зарубежных направлений самыми востребованными у самостоятельных туристов с детьми стали Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.